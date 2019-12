La Facoltà di scienze della comunicazione cambia nome

BELLINZONA - La Facoltà di scienze della comunicazione sarà la Facoltà di comunicazione, cultura e società. Un cambiamento, questo, determinato dall'odierna approvazione - da parte del Gran Consiglio ticinese, con 69 voti favorevoli e 5 astenuti - della modifica della Legge sull'Università della Svizzera italiana.

Il nuovo nome - si legge in un nota della stessa Università della Svizzera italiana (USI) - «meglio risponde alle attuali sfide della società, valorizza i punti di forza sviluppati negli anni dalla Facoltà ed è più aderente alla sua offerta formativa attuale».

Come spiega il decano Andrea Rocci, «la nuova denominazione è frutto di una riflessione interna alla Facoltà di scienze della comunicazione iniziata nel 2017 finalizzata a definire il suo nuovo posizionamento, anche in considerazione della completa integrazione dell’Istituto di studi italiani, a dieci anni dalla sua fondazione. Questo cambiamento ci permetterà di cogliere nuove opportunità, continuando a sviluppare i tradizionali punti di forza della Facoltà».

Secondo l’iter normale per una modifica di legge, la pubblicazione sul Bollettino ufficiale avverrà dopo i sessanta giorni previsti per il diritto di referendum. Con la pubblicazione, la modifica entrerà in vigore. L’USI porterà a termine le modifiche nei suoi documenti ufficiali entro l’inizio del prossimo anno accademico, il 14 settembre 2020. Il cambiamento di nome della Facoltà non ha effetto retroattivo, né conseguenze sulla denominazione dei titoli rilasciati.