Frontale in galleria e 6 persone tra le lamiere... ma è un'esercitazione

CALANCA - Un violento scontro frontale nella galleria Val del Infern in Calanca, con un’auto rovesciata e sei persone incastrare tra le lamiere. Tre delle quali in gravi condizioni. È questo lo scenario dell’esercitazione messa in atto ieri sera dalla Polizia cantonale dei Grigioni, dai Pompieri della Bassa Mesolcina, dal Corpo Pompieri Calanca e dal Servizio Ambulanza della Mesolcina con l’obiettivo di affinare le tecniche di intervento e migliorare la sinergia delle operazioni tra i diversi partner di primo soccorso coinvolti in situazioni di emergenza.

La massima conoscenza delle esigenze e del potenziali dei diversi attori coinvolti è infatti un fattore chiave nel caso di eventi simili. E la qualità e l’efficacia degli interventi possono essere allenate unicamente attraverso regolari esercitazioni.

Quella di ieri sera ha visto il coinvolgimento totale di una trentina di persone. Per consentirne lo svolgimento limitando i disagi, il traffico veicolare diretto e proveniente dalla Calanca è stato gestito da un servizio di sicurezza.

Rescue Media