Salute dei dipendenti, premiate le Fart

LOCARNO - Le Ferrovie AutolineeRegionali Ticinesi (FART SA), si è aggiudicata l’Artisana Award 2019, «per l’impegno dimostrato per la promozione della salute dei propri dipendenti». Il premio, per la prima volta assegnato ad un’azienda ticinese e ad un’impresa di trasporto pubblico, ammonta a 10'000 franchi ed è stato consegnato nel corso della cerimonia tenutasi al Kursaal di Berna lo scorso 6 novembre, in occasione dell’evento Synergy, organizzato dalla Fondazione PMI Svizzera, al quale hanno partecipato circa 600 ospiti.

«Da un sondaggio effettuato tra i dipendenti nel 2017 era emersa una certa insoddisfazione. Questi risultati ci hanno portato ad agire a diversi livelli» ha indicato il Direttore Claudio Blotti «con il coinvolgimento dei dipendenti sono state adottate diverse misure per migliorare la comunicazione interna, sia dall'alto verso il basso che dal basso verso l'alto. Il flusso delle informazioni e il dialogo tra la direzione e i dipendenti sono notevolmente migliorati grazie ad alcune misure organizzative. Corsi di perfezionamento professionale e attività di team building hanno altresì contribuito a incrementare la competenza del personale, a identificare quest’ultimo nei valori aziendali e di riflesso a migliorare l’immagine aziendale».

A livello organizzativo sono state introdotte due nuove figure professionali: quella del Responsabile della sicurezza, dell’analisi del rischio e della qualità, da agosto 2019, e quella del Responsabile delle risorse umane, che entrerà in funzione nella primavera 2020. Per ridurre l'elevato tasso di assenze, FART SA si è avvalsa inoltre della consulenza esterna di Helsana con la

quale sono stati organizzati corsi per i collaboratori e i quadri aziendali con l’obiettivo di promuovere il lavoro in salute. Sono inoltre stati introdotti i colloqui sistematici al rientro del collaboratore dopo un’assenza dovuta a motivi di salute. Grazie all’attivazione di un nuovo applicativo informatico, sono infine stati rivisti anche i turni di lavoro del personale viaggiante.