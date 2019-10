Troppi incidenti gravi sull'A13, si cerca di correre ai ripari

GRONO - Sul tratto dell’A13 compreso fra Grono e Soazza lo scorso anno si erano verificati alcuni gravi incidenti della circolazione, che avevano fatto purtroppo registrare due vittime e diversi feriti.

Sebbene gli incidenti fossero avvenuti sul rettilineo all’altezza di Lostallo e Cabbiolo, in un tratto in cui dunque non vi sono curve e dove la visibilità è ottimale, l’Ufficio federale delle strade (USTRA) ha deciso comunque di commissionare all’Ufficio prevenzione infortuni (upi) una cosiddetta “Road Safety Inspection (RSI)”. In sostanza, si tratta di un’analisi che permette di identificare eventuali deficit di sicurezza e di proporre i provvedimenti opportuni per eliminare queste carenze.

Dall’analisi condotta dall’upi emerge che il tasso di incidentalità del tratto è inferiore rispetto alla media svizzera e che nella stragrande maggioranza dei casi la causa vada addebitata al fattore umano, in particolare alla “sonnolenza”, oppure al “cambiamento di corsia scorretto”.

Bande sonore - I relativi interventi infrastrutturali individuati sono pertanto di tipo preventivo e perseguono l’obiettivo di ridurre le conseguenze in caso di manovre errate da parte degli utenti. In concreto si è quindi deciso, prioritariamente, di posare delle bande sonore laterali (“Rumble strips”) sulla corsia d’emergenza (si tratta di incavature rullate nel manto autostradale) che, nel caso vi si transiti sopra, provocano delle vibrazioni, richiamando l’attenzione del conducente. I lavori sono stati svolti in questi giorni.

Nuove barriere - Quale ulteriore misura preventiva, nelle prossime settimane verranno inoltre posate delle nuove barriere di sicurezza lungo questo tratto, soprattutto nei punti in cui sono presenti degli ostacoli (sovrappassi, ponti, ecc.). L’investimento totale necessario a finanziare questi interventi ammonta a circa 400’000 franchi.

Ustra