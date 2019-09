Catture e infrazioni: tutti i numeri della caccia alta

BELLINZONA - Sono stati in totale 2’846 i capi cacciati complessivamente durante i 22 giorni (dal 31 agosto al 14 settembre e dal 16 al 22 settembre) di caccia alta in Ticino in questo 2019.

La novità è stata l’introduzione - come avvenuto per il camoscio a partire dallo scorso anno - di un contingente massimo di catture per i cervi maschi di 1.5 anni (fusoni): la quota è stata raggiunta dopo sei giorni di caccia.

Le autodenunce sono state 131 (una ventina in meno dello scorso anno). Si contano inoltre una cinquantina di infrazioni minori nonché 12 i ritiri di patente a seguito di gravi reati venatori e una denuncia al Ministero pubblico per esercizio della caccia senza patente.



DT

Tabella riassuntiva delle catture per distretto.