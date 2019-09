Un aiuto in più per la prossima gita in montagna

LUGANO - Chi pianifica un fine settimana con pernottamento in una capanna del CAS, un’arrampicata su una vetta alpina o una gita in montagna attraverso un passo, ha anche bisogno di previsioni meteo affidabili. Da oggi l’app di MeteoSvizzera mostra le previsioni localizzate per i successivi sei giorni anche per una serie di vette o località di montagna.

Se fino a ieri era possibile accedere e salvare previsioni localizzate solo per località/NPA, oggi sono stati aggiunti 157 rifugi CAS, 75 passi alpini e 238 vette. Per accedere alle previsioni della temperatura, delle precipitazioni e della velocità e direzione del vento sono disponibili varie opzioni.

L'elenco delle località di montagna verrà completato il prossimo anno. Inoltre, in un secondo momento, le previsioni delle località di montagna saranno accessibili anche sul sito web di MeteoSvizzera.

Oltre alle previsioni locali, da non molto anche nel bollettino meteorologico sono presenti informazioni supplementari per le Alpi. Per i primi due giorni sono disponibili informazioni aggiornate due volte al giorno che richiamano l’attenzione sui tipici fenomeni alpini, come ad es. se le vette sono nella nebbia, la quota del limite superiore della nuvolosità o la presenza di forti venti in alta montagna.

MeteoSvizzera