Seduti in piazza per parlare di Clima

LUGANO - Oggi attorno alle 18.00, una decina di giovani del movimento Sciopero per il Clima (SpC) hanno organizzato un'azione in piazza Riforma. Si sono seduti in mezzo alla piazza formando un cerchio e hanno condotto lì la loro riunione, in mezzo ai passanti e davanti al Municipio.

L'azione simbolica, rivolta sia ai cittadini che alla politica, aveva come obiettivo quello di trasmettere l'importanza del parlare di clima, invitando la popolazione a una sensibilità sempre maggiore (e quindi in particolare a partecipare alla Manifestazione Nazionale del 28 settembre a Berna, nonché a votare pensando al clima alle prossime elezioni federali) e i politici a dichiarare l'emergenza climatica nella prossima seduta del consiglio comunale. In questo senso una richiesta è già stata sottoposta ufficialmente.

tipress