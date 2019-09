A Maggia il Tetris è vintage

MAGGIA - La "Tetris Challenge" - lanciata la scorsa settimana dalla Polizia zurighese - continua a stuzzicare la fantasia e l'ingegno dei colleghi ticinesi. Questa volta, a rispondere alla sfida sono i pompieri di Maggia.

Una risposta che - come mostrano le fotografie inviate in redazione - risulta molto vintage. Il motivo? Il corpo dei pompieri di Maggia ha utilizzato anche alcuni veicoli d'epoca per comporre il puzzle. Tra i pezzi "datati" troviamo una motopompa restaurata quest'anno e la Jeep Willys del 1955, messa a nuovo nel 2009 in occasione del centenario di fondazione del corpo.

Un'ulteriore dedica implicita al famosissimo giochino anni '80.

Corpo pompieri Maggia