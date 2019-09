Veicolo in omaggio per i pompieri. Ed è subito Tetris Challenge

MONTECENERI - È stato presentato stamattina al Centro TCS di Rivera il veicolo che sostituirà il suo predecessore, entrato in servizio nel luglio del 2003. Nei 16 anni della sua carriera è stato impiegato in 300 incendi.

Alla presenza del vice Sindaco della Città di Lugano e capo dicastero Pompieri On. Michele Bertini, del presidente del Gruppo del Luganese del TCS avv. Fabio Stampanoni, del comandante dei Pompieri ten col Mauro Gianinazzi e il responsabile per la tematica degli incendi boschivi della Sezione forestale del Dipartimento del Territorio Ing. Aron Ghiringhelli, si è inaugurato il nuovo automezzo, un Toyota Hilux 2.4D-4D 4x4 linea Luna, allestito con attrezzature che permetteranno di intervenire in modo efficace in zone non raggiungibili con grandi mezzi.

Con 500 metri di tubi, 1 vasca rigida da 3600 litri, 2 sacchi da 600 litri elitrasportabili, 2 pompe, un sistema d’illuminazione aumentato oltre che un nutrito arsenale di attrezzi, ha potenzialità elevate nella lotta contro il fuoco.

L’investimento totale è stato di CHF 110'000.- dei quali CHF 50'000.- a carico del TCS per l'acquisto del veicolo e CHF 60'000.- a carico della città di Lugano per l'allestimento della sovrastruttura e del materiale d'intervento.

Ed è subito Tetris Challenge - I Pompieri hanno colto l'occasione per aggregarsi ai colleghi che hanno già partecipato alla Tetris Challenge (che consiste nel posizionare a terra tutto il materiale usato durante un intervento con incastri che ricordano il noto giochino anni '80).





TCS