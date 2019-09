Impazza la "Tetris Challenge"

ZURIGO - Impazza tra i corpi di polizia e i pompieri svizzeri il "Tetris Challenge". La sfida, lanciata dagli uomini della Cantonale di Zurigo, consiste nello schierare a terra tutto il materiale usato in servizio. La disposizione, geometrica e a incastro, ricorda in effetti il noto giochino anni '80.

All'appello hanno risposto in molti e le foto, pubblicate sui social, stanno riscuotendo enorme successo, prova del fatto che questo "gioco" piace anche al pubblico.

I primi a rispondere erano stati negli scorsi giorni i pompieri di Thusis. A seguire sono arrivati i poliziotti di Zugo, i pompieri di Zugo e i pompieri volontari di Fürstenfeld.



A qualche giorno di distanza hanno risposto, ora, anche da altri cantoni. La polizia di Neuchâtel, non solo ha raccolto la sfida, ma ha cercato di attualizzarla all'epoca in cui uscì il videogioco al quale è ispirata. Ed ecco che dal proprio museo ha tirato fuori la vecchia VW Typ II T3. Ed anche le divise indossate dagli agenti sono proprio quelle degli anni '80.



Anche i vodesi non hanno voluto essere da meno. Insomma, la "challenge" sembra avere preso piede (tanto che anche la polizia olandese ha voluto partecipare) e non resta che aspettare il prossimo allestimento. Magari quello ticinese.

Polizia vodese