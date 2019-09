Quanta inciviltà: banchetto selvaggio alle medie

CAPRIASCA – Quanta inciviltà. È il pensiero che sorge spontaneo di fronte alle immagini vergognose pubblicate da una cittadina di Capriasca sui social. In particolare in un gruppo chiuso che opera da anni come punto di incontro e sfruttamento di risorse a chilometro zero in favore dei capriaschesi. Le foto ritraggono i resti di un banchetto selvaggio presso il parcheggio delle scuole medie locali.

L’invasione “barbarica” – Bottiglie, lattine, sigarette, cartoni della pizza. Nel corso del weekend, alcuni "barbari" hanno lasciato di tutto e di più sul posto. Senza minimamente preoccuparsi di chi, il lunedì successivo avrebbe iniziato la scuola. E senza alcun rispetto per gli operai, costretti a dovere far fronte a una simile indecenza. L'unica nota positiva legata allo spiacevole episodio è proprio la rapidità con cui la situazione è stata ripristinata.

L’immagine resta positiva – Chi ha pubblicato le foto, tuttavia, non vuole demonizzare la regione. Anzi. «Stiamo facendo tantissimo per il paesaggio – spiega la nostra interlocutrice –. La Capriasca è una regione molto positiva. Non vogliamo assolutamente che passi un’immagine negativa del nostro Comune. Si è trattata di una ragazzata e soprattutto di un caso isolato».

Un problema globale – Il problema della maleducazione e dello scarso rispetto dell’ambiente, di certo, non è legato solo a Capriasca. «È globale e riguarda tante altre realtà – riprende la signora –. La soluzione, ovunque, non può che partire dall’impegno di noi adulti nel dare un’educazione ambientale ai nostri figli».

Parla il sindaco – Sulla stessa linea d’onda anche il sindaco Andrea Pellegrinelli. «Purtroppo constatiamo un aumento di episodi di maleducazione – ammette –. È un dato di fatto. Nel caso specifico delle scuole medie non sono stati gli operai comunali a intervenire. Ma è innegabile che abbiamo un problema col littering. È in forte aumento. E il paradosso è che i cestini non mancano. È dunque davvero proprio un problema educativo».