Miley Cyrus in vacanza sul Lago di Como

COMO - La cantante Miley Cyrus ha scelto il Lago di Como come meta per trascorrere le vacanze estive. Un aperitivo, qualche balletto provocante in costume da bagno e tanto sole in riva al Lario: la superstar statunitense ha condiviso nelle scorse ore sui social numerosi scatti ed alcuni brevi filmati del suo soggiorno a pochi chilometri dal nostro cantone.

La 26enne di Nashville - figlia d’arte e divenuta famosa grazie al personaggio di Hannah Montana, lanciato dalla Disney nell’ormai lontano 2006 - è solo l’ultima di una lunga lista di celebrità ad aver scelto il Lago di Como per le proprie vacanze.

Lo scorso mese di giugno fu il turno dell’ex presidente americano Barack Obama, ospite - con la famiglia al completo - nella villa di George Clooney.