Svelato il progetto delle nuove Officine: «Pronte già nel 2024»

BELLINZONA - Il nuovo stabilimento industriale ferroviario delle FFS a Castione ha da oggi un volto più nitido, dato che è stato presentato proprio questa mattina a Bellinzona. Avrà un'estensione massima di circa 145mila metri quadrati (le attuali Officine occupano un sedime di circa 100mila metri quadrati).

Uno stabilimento che stando alle parole del ceo Andreas Meyer permetterà, grazie all'aumentata affidabilità dei treni, di poter mantenere i prezzi dei biglietti allo stato attuale se non addirittura abbassarli. Il costo per la sua realizzazione si aggira attorno ai 360 milioni di franchi per poter realizzare quello che è stato definito il centro «più moderno, più efficiente e più performante d'Europa». Stando a quanto hanno reso noto le FFS la superficie «massima sarà di circa 50'000 metri cubi all'interno della quale si troveranno un capannone a binari lunghi con 3 binari di 250 metri l'uno, ideali per accogliere sia i treni Flirt che i treni Giruno, la cui lunghezza supera i 200 m, una superficie per progetti di circa 6'500 metri quadrati, una superficie per la lavorazione delle componenti di oltre 8000 metri cubi e una superficie logistica di circa 8500 metri cubi. Complessivamente potranno essere presenti 5500 metri di binari e 25 scambi».

Novità per quanto riguarda la data della messa in funzione del nuovo stabilimento che potrebbe vedere la luce già nel 2024.