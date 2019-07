Svizzera Turismo, Gambetta è il nuovo responsabile del mercato indiano

LUGANO - Misha Gambetta, attualmente Marketing Manager presso Svizzera Turismo (ST) a Milano, sarà il nuovo responsabile del mercato India con effetto dal 1° ottobre 2019.

Gambetta, plurilingue e cosmopolita con una solida formazione e una vasta esperienza internazionale nel marketing e nella comunicazione digitale, saprà dare forti impulsi alla promozione turistica della Svizzera in India.

Il mercato India, con ben 810 000 pernottamenti alberghieri (2018), si colloca al nono posto nella classifica dei principali mercati esteri per il turismo svizzero. Dal 2014 l’India registra una crescita forte e costante con percentuali anche a due cifre, ad esempio nel 2017 con un incremento del 23,4%. Lo scorso anno il numero di pernottamenti da ricondurre a questo mercato è aumentato nuovamente di un solido 9,6%*. Grazie a iniziative pubblicitarie originali ed efficaci di ST India, tra cui il coinvolgimento di Ranveer Singh, superstar di Bollywood e influencer, quale ambasciatore ufficiale del brand elvetico, la Svizzera si è data un’immagine più giovane quale meta turistica, conquistando una straordinaria popolarità in India. Entro il 2022, ST prevede un’ulteriore crescita dei pernottamenti alberghieri attribuibili all’India pari fino al 18%.

Trasferimento da Milano a Mumbai - Il ticinese Misha Gambetta (44), nato a Locarno, è Marketing Manager di ST a Milano dal 2012, dove è responsabile dello sviluppo delle strategie di marketing e della pianificazione delle partnership per la promozione turistica svizzera in Italia. In possesso di un master in marketing e comunicazione digitale, prima della sua attività per ST Gambetta ha acquisito esperienze a livello internazionale presso numerose agenzie pubblicitarie e di comunicazione in Svizzera e all’estero, tra cui fino al 2012 presso By Heart Kommunikation a Zurigo. Gambetta assumerà la guida di ST a Mumbai, ufficio costituito da un team di sei collaboratori, il 1° ottobre 2019, con forte focalizzazione sulla comunicazione online.

L’attuale titolare di questa funzione, Claudio Zemp, è stato nominato nuovo responsabile «Americas» di ST e assumerà tale carica a inizio agosto a New York.

Svizzera Turismo