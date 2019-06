Chiusure dei negozi, la trattativa s'inceppa

BELLINZONA - Unia contro tutti. La legge che prolunga gli orari di apertura dei negozi in Ticino ha incontrato un nuovo ostacolo: il sindacato ha annunciato oggi che farà ricorso contro il nuovo Contratto collettivo di commercio.

«Contratto da rivedere» - Le condizioni contrattuali «non sono soddisfacenti» ha dichiarato oggi il portavoce di Unia per il terziario Giangiorgio Gargantini. «Il contratto non migliora le condizioni di lavoro e la procedura di entrata in vigore presenta tratti di opacità e illegalità» ha aggiunto.

Trattativa al palo - Il sindacato ha sottolineato inoltre come «in alcune zone del Ticino» il nuovo contratto porterebbe ad aperture «indiscriminate» dei negozi sette giorni su sette, domenica e festivi inclusi, in orario serale. L'accordo, ricordiamo, è già stato firmato da Ocst, Sic, Associazione dei commercianti e Sindacati indipendenti. Unia è l'unico sindacato contrario, e ora punta a far saltare la trattativa «per ottenere condizioni migliori».