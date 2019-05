Con il cantiere è caccia al parcheggio

LUGANO - I lavori sono partiti nella prima metà di maggio. Ed è da allora che per alcuni residenti nel nucleo di Ruvigliana il parcheggio è diventato un grattacapo. Si tratta del cantiere che interessa il tratto iniziale di via alla Fontana, strada a fondo cieco che nei giorni lavorativi viene ora chiusa al traffico dalle 8 alle 17. La conseguenza? Grazie a un’autorizzazione temporanea della polizia cittadina, l’auto di chi abita oltre il cantiere resta nei parcheggi pubblici del quartiere luganese.

Tale situazione starebbe però causando disagi a chi invece è in possesso di un’agevolazione da settanta franchi al mese e che quindi fa capo al parcheggio pubblico per tutto l’anno. Ora non sarebbe infatti raro che gli abbonati si debbano confrontare con un autosilo sovraffollato e di conseguenza andare a caccia di un parcheggio.

L’autorizzazione temporanea per i residenti è però valida, lo sottolineano i servizi cittadini, soltanto per il piano superiore dell’autosilo e nei parcheggi bianchi o blu presenti in zona. E quindi non per il piano coperto inferiore del posteggio pubblico, che è destinato agli abbonati.

In ogni caso, «la polizia è cosciente dei disagi e applica la dovuta tolleranza» ci dicono dalla Comunale. «L’agente di quartiere è stato sensibilizzato e a sua volta si adopera per sorvegliare che tutto proceda per il meglio e per far sì che l’utenza non subisca disagi ulteriori a quelli previsti». Nel frattempo sarebbero state emesse quattro-cinque multe, di cui un paio sono già state annullate.

Come ci fanno sapere dai servizi cittadini, nella seconda fase del cantiere - prevista dall’11 giugno al 31 luglio prossimi - la situazione è comunque destinata a cambiare: nel periodo in questione i lavori si sposteranno all’imbocco di via alla Fontana e «il transito per i residenti sarà garantito, seppur con qualche disagio, da via delle Primule, tramite semaforo o agente di sicurezza».