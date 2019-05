Arriva il GC e il corteo dei suoi tifosi

LUGANO - Sabato, alle 19.00, ci sarà la sfida fra FC Lugano e FC Grasshopper. Pertanto si prevedono disagi alla circolazione stradale nel comparto di Cornaredo, rispettivamente Stazione FFS - via S.Gottardo a causa del corteo della tifoseria ospite.

Blocco e deviazione traffico - Dalle ore 17.15 circa e fino alle ore 18.00, la tifoseria ospite si sposterà a piedi per raggiungere lo stadio di Cornaredo. I tifosi formeranno un corteo che seguirà il percorso: Stazione FFS - via S.Gottardo (tratto Sud-Nord che va dal Tunnel di Besso fino a via Tesserete) - via Tesserete - via Torricelli - via Trevano - Parcheggio Stadio Cornaredo.

Durante il corteo verrà attivato un blocco totale della circolazione stradale sulla tratta interessata con tempi d'attesa fino a circa 15 minuti. Al termine della partita, verso le ore 20.45 il corteo partirà dallo Stadio in direzione della Stazione FFS, causando i medesimi blocchi alla circolazione con tempi di attesa sino a circa 15 minuti.

Parcheggi a disposizione - Per l'incontro di calcio sarà agibile lo sterrato "Gerra" per le autovetture dei tifosi locali e per i bus turistici, mentre per gli ospiti sarà a disposizione il parcheggio Stadio Sud lato Via Ciani.