Si prevede una stabilizzazione del tasso di disoccupazione

LUGANO - Nel primo trimestre 2019, il tasso di disoccupazione SECO in Ticino è stato pari al 3.27%, in diminuzione di ‐0.3 punti percentuali rispetto al valore del primo trimestre 2018. È quindi proseguita con continuità la fase di contrazione della disoccupazione SECO, in atto da circa 7 anni.

Considerando la nazionalità dei disoccupati, la diminuzione su base annua in Ticino è stata pari al ‐0.3 p.p. per i residenti svizzeri e al ‐0.4 p.p. per gli stranieri residenti.

Il tasso di disoccupazione dei residenti svizzeri si è attestato al 2.4%, mentre per i residenti stranieri è stato pari al 5.3%. Analizzando i numeri della disoccupazione in funzione delle caratteristiche di genere, il tasso di disoccupazione femminile è risultato pari al 3.1% mentre il tasso di disoccupazione maschile ha raggiunto il 3.4%. Entrambi i valori sono in diminuzione di circa ‐0.3 p.p. rispetto all’anno precedente. La quota di donne sul totale del numero di disoccupati si porta al 42.2%, un valore superiore di +0.2 p.p. rispetto a quello dell’anno precedente. Infine, il tasso di disoccupazione giovanile ha fatto registrare un calo su base annua pari a ‐0.5 p.p., raggiungendo nel I trimestre 2019 il valore del 4.0%.

Per il secondo e il terzo trimestre del 2019, la stima IRE‐PanelCODE della disoccupazione SECO prevede un tasso rispettivamente pari a circa il 2.47% e 2.48%, con il 95% di probabilità di situarsi tra il 2.28% e il 2.65%, per quanto riguarda il secondo trimestre 2019.