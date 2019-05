Gioco d'azzardo, aumentano le richieste d'aiuto

BELLINZONA - Crescono in Ticino gli interventi di consulenza a favore di persone con problemi legati al gioco d’azzardo. E nella maggior parte dei casi - come riferisce oggi il Gruppo Azzardo Ticino - Prevenzione (GAT-P) - sono gli stessi giocatori, in prima persona, o i loro familiari a chiedere aiuto.

Cifre alla mano, nel 2018 le chiamate ricevute dal GAT-P sono state ben 101, con un totale di 139 sessione di consulenza offerte a 68 persone. Dal 2009 il numero verde viene gestito dal Telefono Amico - spiega la coordinatrice Sara Palazzo - e negli anni la collaborazione ha portato a migliorare l’offerta del servizio, in modo da permettere all’utente che ricerca aiuto di ricevere un appuntamento già alla prima telefonata.

Sensibilizzazione e formazione - Il GAT-P è inoltre attivo sui fronti della sensibilizzazione, tramite la presenza a diversi eventi musicali e culturali, e della formazione. In particolare quella destinata ai più giovani. Nel 2018 sono state formate diverse classi di liceo e dell’SSPSS di Giubiasco, per un totale di 95 allievi.

Ben 15 classi di scuola media, per un totale di 300 allievi, hanno invece preso parte alla formazione in occasione della terza edizione di Media in Piazza. Sono stati inoltre formati nell’arco dell’anno ben 43 agenti di polizia in formazione presso la Scuola di Polizia di Giubiasco e circa una trentina di volontari del Telefono Amico. La formazione - ha concluso la coordinatrice Sara Palazzo - rimane un elemento chiave per puntare su una futura generazione di giocatori responsabili.