Non fa in tempo a frenare e l'auto si ribalta

RUSWIL - Un momento di distrazione, il tamponamento, e la Smart finisce sottosopra. È successo ieri pomeriggio a Ruswil, in canton Lucerna. I due conducenti sono entrambi rimasti feriti.

Poco dopo le 16.45, l'autista della prima vettura stava circolando sulla strada cantonale in direzione di Werthenstein quando, volendo svoltare a sinistra a un incrocio, si è dovuto fermare a causa del traffico in arrivo in senso inverso. Il conducente della Smart, che lo seguiva, se ne è accorto troppo tardi, e l'auto si è schiantata contro la precedente, per poi ribaltarsi su un lato.

Entrambi i conducenti sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. I danni materiali dovrebbero aggirarsi intorno ai 6'500 franchi.

Polizia cantonale lucernese