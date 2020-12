Incendio in un hotel in Engadina

COIRA - Un incendio scoppiato questa mattina presto nella zona grill di un hotel a Silvaplana-Surlej, nell'Engadina Alta (GR), ha provocato importanti danni.

L'allarme per le fiamme nel locale per le grigliate - che si trova in una struttura separata rispetto all'albergo - è stato lanciato attorno alle 05:00, si legge in un comunicato odierno della polizia cantonale retica. Trenta vigili del fuoco hanno lavorato circa sei ore per spegnere l'incendio.

Due ospiti dell'hotel si sono fatti visitare da un medico. Il totale dei danni non è ancora ufficialmente noto, ma le forze dell'ordine parlano di una cifra importante. Indagini sono state avviate per chiarire la dinamica dei fatti.