È ufficiale: primo gatto con il Covid in Svizzera

BERNA - La notizia aveva fatto molto discutere. Tanto che qualcuno aveva addirittura pensato a una "fake news". Eppure la conferma arriva oggi dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV): il Covid-19 è stato rilevato in un gatto nel laboratorio della Facoltà Vetsuisse di Zurigo.

Casi isolati - In tutto il mondo sono noti solo casi isolati di infezione dal nuovo coronavirus in cani e gatti. Quasi tutti questi animali provengono da economie domestiche con persone risultate positive al SARS-CoV-2. Questo vale anche per il gatto svizzero esaminato nellʼambito di un progetto di ricerca.

Rischio di infezione basso - Il rischio che gli animali da compagnia si infettino con il nuovo coronavirus è comunque considerato molto basso, fa sapere l'USAV. Solitamente, quindi, non è necessario far esaminare i gatti. Si può presumere che gli animali si siano infettati a seguito di uno stretto contatto con una persona positiva.

«Attualmente non vi sono indizi che cani e gatti rappresentino un rischio di infezione per l’essere umano e molto probabilmente non svolgono alcun ruolo nella diffusione del virus - conclude l'USAV -. Nella pandemia da COVID-19 è determinante la trasmissione da essere umano a essere umano».