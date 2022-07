Un'ondata di calore verso la Svizzera

Verso la canicola - Cosa dovrebbe cambiare allora per ritrovarci fra una settimana in una potenziale situazione di canicola? Il centro dell’anticiclone dovrebbe avvicinarsi alle nostre regioni, in modo che una corrente da sud-ovest trasporti dell’aria calda dall’Africa del nord. I modelli indicano che la combinazione di una serie di fattori «ci porterà in una situazione propizia per una canicola: una corrente da sud-ovest che trasporta aria calda e un anticiclone che intrappola e riscalda questa massa d’aria per effetto di subsidenza, giorno dopo giorno. Da notare che la Svizzera potrebbe rimanere comunque al margine delle zone con le temperature più elevate, che toccheranno probabilmente il sud della Francia e il nord dell’Italia».