Temperature a picco, il freddo è arrivato

elaborata da Simona Roberti-Maggiore

BERNA - È stata una notte da brividi, quella appena passata. Nel nostro Paese le temperature sono scese sotto zero anche in pianura, ma la situazione si è fatta glaciale soprattutto in montagna. Sulla Glattalp (SZ), a 1'885 metri di quota, si sono ad esempio segnati -24 gradi.

Le temperature più basse si sono registrate soprattutto nelle più alte valli alpine, già ricoperte di neve, si legge in un messaggio pubblicato questa mattina su Twitter da Meteonews. A Samedan (GR, 1705 m s.l.m.) si sono così registrati -17,9 gradi, a Buffalora (GR, 1970 m s.l.m.) -16 gradi e ad Andermatt (UR, 1442 m s.l.m.) -15,5 gradi.

Anche a quote più basse non si stava però certo al caldo. A Schiers (GR, 660 m s.l.m.) la colonnina di mercurio si è fermata a -5,3 gradi, a Thierachern (BE, 570 m s.l.m.) -4,8 gradi e a Ebnat-Kappel (SG, 620 m s.l.m.) -4,3 gradi.