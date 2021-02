Altri 1'021 contagi e 10 decessi in Svizzera

BERNA - In Svizzera, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 1'021 nuovi casi di coronavirus, secondo le cifre pubblicate dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Sono stati segnalati 10 nuovi decessi, mentre 54 persone sono state ricoverate in ospedale.

Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 31'027 test, indica l'UFSP. Il tasso di positività è del 3.3%. Sull'arco di due settimane, il numero totale d'infezioni è 15'264. I casi per 100'000 abitanti negli ultimi 14 giorni sono 176,57. Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta a 0,82.

Ieri la Confederazione aveva annunciato 1'219 contagi. Dall'inizio della pandemia, 547'775 casi di Covid-19 sono stati confermati in laboratorio su 4'857'927 test effettuati in Svizzera e nel Liechtenstein. In totale si contano 9'200 decessi e il numero di persone ospedalizzate si attesta a 23'140.



Tio.ch / 20 minuti

Attualmente 11'010 persone si trovano in isolamento, mentre 18'750 entrate in contatto con loro sono state messe in quarantena. A queste se ne aggiungono 2870 di ritorno da un Paese a rischio e a loro volta poste in quarantena.

In Ticino si sono registrati 39 nuovi casi per un totale di 27'583, indicano le autorità aggiornando la situazione. Il bilancio delle vittime rimane invariato a 952.

130'923 nuove vaccinazioni in 7 giorni - Le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate in Svizzera nella settimana dall'11 al 17 febbraio sono state 130'923.

In media, nella Confederazione vengono effettuate 18'703 vaccinazioni al giorno. Rispetto alla settimana precedente, il ritmo delle inoculazioni è aumentato del 16%.

In totale, indica l'UFSP aggiornando i dati fino a due giorni fa, sono state già somministrate 613'346 dosi di vaccino, per una media di 7,1 dosi ogni 100 abitanti. Per essere protetta al meglio contro il coronavirus, una persona è tenuta a ricevere due dosi.

Attualmente 234'554 dosi sono state consegnate ai cantoni, ma non ancora somministrate. Inoltre, 36'125 dosi sono immagazzinate dalla Confederazione.

