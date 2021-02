Altri 1219 contagi in un giorno

BERNA - Continua il trend positivo nella curva dei contagi da Covid in Svizzera. Sono 1219 i nuovi positivi comunicati oggi dall'Ufficio federale di salute pubblica. Ieri erano stati 1235, il giorno prima 1075.

Al numero si aggiungono purtroppo altri 62 decessi, e 165 pazienti ricoverati in ospedale per sintomi gravi causati dal virus. Le cifre sono decisamente superiori ai giorni scorsi (quando i decessi erano sotto la cinquantina, le ospedalizzazioni sulla sessantina) a causa del conteggio di alcuni casi "arretrati", precisa l'Ufsp in una nota. Il tasso di positività, su un totale di 29 234 tamponi effettuati, è comunque del 5,1 per cento. Le infezioni sono 181 ogni 100mila abitanti.



elaborazione tio.ch/20minuti

La curva dei contagi in Svizzera settimana per settimana

Nelle ultime due settimane sono stati registrati in tutto 15 689 contagi nel paese, 492 decessi e 226 ospedalizzazioni. L'indice di riproduzione del virus, aggiornato al 5 febbraio, è dello 0,88.

Sono attualmente 11 358 le persone in isolamento perché risultate positive al virus, mentre altre 20 361 sono state sottoposte a quarantena perché entrate in contatto con positivi, e 3 495 perché rientrate in Svizzera da paesi considerati a rischio.



elaborazione tio.ch/20minuti

La curva dei decessi e delle ospedalizzazioni in Svizzera settimana per settimana

elaborazione tio.ch/20minuti