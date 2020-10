Può essere Covid? L'autovalutazione la fai online

BERNA - I casi di coronavirus in Svizzera continuano ad aumentare. Il Paese è letteralmente travolto dalla seconda ondata, in concomitanza con l'arrivo del freddo. Naso che cola, tosse, gola che prude sono sintomi frequenti in questo periodo. Si tratta di coronavirus? Per fare chiarezza l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha deciso di affidarsi anche a Internet.

Berna lancia a partire da lunedì 2 novembre una nuova campagna settoriale per promuovere l’autovalutazione online. «Uno strumento semplice con il quale è possibile scoprire velocemente se, in base ai sintomi accusati, occorre fare un tampone del coronavirus».

Chi fa l’autovalutazione online (su https://ufsp-coronavirus.ch/check/) riceve una raccomandazione su come comportarsi.

Nuovi comportamenti - Nelle ultime settimane, con i contagi che salgono, si sente a più riprese parlare di "responsabilità". E la campagna di sensibilizzazione da parte dell'UFSP si colora di rosso, ricordando la "gravità" della situazione. I nuovi provvedimenti del Consiglio federale verranno accompagnati dai seguenti messaggi: "Incontrare meno persone", "Portare la mascherina nei luoghi pubblici", "Invitare poche persone alle manifestazioni private", "Se possibile lavorare da casa".