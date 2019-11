Ricco grazie all'Euromillions, ma il Comune ha il "braccino corto"

LEUGGERN - A Leuggern, un piccolo Comune del Canton Argovia, da qualche tempo si naviga nell'oro. Il paese di poco più di 2'100 abitanti quest'anno ha incassato 28 milioni di franchi d'imposte. Sei volte più del solito. E l'ha fatto per merito di una sola contribuente, la quale nel 2018 aveva vinto il jackpot dell'Euromillions. Intascandosi 184 milioni di franchi, ha dovuto riversarne 23 nelle casse comunali.

Ma cosa fare con tutti questi soldi? Costruire una piscina, rifare le strade o, come auspicano alcuni residenti, investire per i giovani? «Non c'è praticamente nulla per loro. Ecco perché dovremmo usare questi soldi per finanziare un centro giovanile», afferma Fabian Blesi, 33 anni. Altri ancora immaginano di costruire una nuova scuola o di acquistare nuovi computer per gli studenti.

Il sindaco non vuole spendere - Ma il sindaco ha altri piani per il comune: risparmiare denaro. «Abbiamo depositato i soldi in varie banche. In questo modo non dobbiamo pagare interessi negativi», spiega Stefan Widmer, 50 anni, impiegato di banca.

Non ci sarà quindi alcuna costruzione di un nuovo edificio scolastico e nessun finanziamento per un centro giovanile. Ma grazie ai soldi ricevuti, i progetti più vecchi potranno finalmente vedere la luce del giorno. La prossima settimana, i residenti si esprimeranno ad esempio sulla sistemazione di parte del loro villaggio, che prevede la distruzione di molti parcheggi e la loro trasformazione in zone di incontro.

Moltiplicatore più basso - «La nostra comunità dovrebbe essere in grado di approfittare di questa importante quantità di denaro negli anni a venire», afferma il tesoriere della città, aggiungendo che, dopotutto, «non si sa per quanto tempo la milionaria risiederà e quindi pagherà le tasse a Leuggern». Per quanto riguarda l'aliquota fiscale, dovrebbe essere ridotta del 10% nei prossimi anni. Di che confortare gli abitanti di Leuggern.