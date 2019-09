"Clima di cambiamento", 60mila persone per le strade di Berna

BERNA - Una politica climatica efficace ed equa, questo è ciò che chiedono le decine di migliaia di partecipanti alla manifestazione nazionale per il clima di Berna. La manifestazione è iniziata sulla Schützenmatte e proseguirà ora fino al Palazzo federale. Il conteggio prima dell'inizio della manifestazione ha rivelato che per le strade della capitale era presenti già circa 25'000 persone per creare un "clima di cambiamento".

La cifra è in seguito salita a circa 60mila persone hanno riferito gli organizzatori, spiegando che la folle era così numerosa che solo una parte è riuscita ad accedere alla Piazza federale.



«Oggi siamo per le strade quale ampio movimento per il clima, dall'artigiana agli alpeggiatori, dalla studentessa agli anziani, dall'alpinista al sacerdote», ha detto Stefan Salzmann, copresidente dell'Alleanza Clima, a nome di oltre 80 organizzazioni e gruppi che hanno convocato la manifestazione per il clima, aggiungendo: «Siamo tutti uniti per una politica efficace e giusta sul clima».



Le elezioni federali si svolgeranno il 20 ottobre, tre settimane dopo la manifestazione per il clima. In questa giornata si stabilirà la traiettoria dei prossimi quattro anni di politica svizzera. «Ci impegniamo a far sì che in ottobre venga eletto un parlamento che attui finalmente l'accordo di Parigi sul clima e prenda le misure necessarie per raggiungere l'obiettivo di 1,5 gradi», ha affermato dal canto suo Yvonne Winteler, copresidente dell'Alleanza Clima.



La manifestazione per il clima si snoda fino alla Piazza Federale. Il rally di chiusura comprenderà vari discorsi così come i concerti di Irina & Jones, Traktorkestar e Stimmvolk.

Oltre 1'000 ciclisti provenienti da tutta la Svizzera - Anche il viaggio alla manifestazione per il clima è stato un successo: sotto il motto "I BIKE to move it" più di 1'000 persone si sono trasferite su quasi 30 diversi percorsi da tutta la Svizzera alla manifestazione di Berna. Parecchie migliaia di persone sono arrivate a Berna con treni speciali.



Oltre 200 chiese per il clima - Anche le campane suoneranno in molti luoghi in tutta la Svizzera alle 14:30, oppure gli orologi delle chiese si fermano 5 minuti alle 12. Oltre 150 parrocchie con più di 200 chiese da San Gallo a Montreux parteciperanno alla campagna, sostenendo così la manifestazione per il clima e le sue richieste. Una preghiera interreligiosa per il clima ha avuto luogo poco prima della manifestazione nella Heiliggeistkirche di Berna.

