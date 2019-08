Ogni giorno dalle montagne si staccano massi enormi

ZURIGO - Un masso si stacca dalla montagna e finisce su una escursionista di 55 anni. Era successo lo scorso luglio nel parco naturale del Gantrisch, nell’Oberland Bernese. Ma se si guarda agli scorsi giorni, non si tratta di un episodio singolo: sono diverse le frane registrate sulle Alpi svizzere. Per esempio ad Avers (GR) e Zermatt (VS).

In parte si tratta di eventi causati dalle forti precipitazioni che di recente si sono abbattute sul paese, afferma Simon Löw, professore del Politecnico federale di Zurigo. In caso di pioggia, il rischio di franamenti aumenta drasticamente. E si parla anche di cambiamento climatico, che porta allo scongelamento del permafrost e al ritiro dei ghiacciai.

Per questo le nostre montagne starebbero diventando più pericolose: «In un recente studio abbiamo potuto dimostrare che negli ultimi trecento anni è diventato sempre più frequente il distacco di “piccole” frane, di peso compreso tra le dieci e le cento tonnellate» spiega Löw. A differenza di quanto avviene all’estero, da noi la Confederazione, i Cantoni e i Comuni sarebbero però molto impegnati per ridurre al minimo i rischi.

Arthur Sandri della Divisione prevenzione dei pericoli in seno all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) afferma che ogni anno vengono investiti circa cento milioni di franchi nella protezione da frane, valanghe e slavine. Ma si fa appello anche alla responsabilità individuale: «In linea di principio il modo migliore di proteggersi è tenere conto della mappa dei pericoli e non stare in zone esposte durante forti precipitazioni».

Danni per duecento milioni di franchi

Nel 2018 franamenti, colate di fango e inondazioni hanno causato danni per circa duecento milioni di franchi, come si evince da una stima dell’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL. Si tratta dell’importo più alto degli ultimi dieci anni. Il 69% dei danni è stato causato da temporali.