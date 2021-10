Rossi attacca Marquez con le... Iene: «Nel 2015 mi ha fatto perdere il Mondiale»

Ospite a "Le Iene" - trasmissione che andrà in onda martedì in prima serata su Italia 1 - Valentino Rossi si è espresso su vari temi, parlando anche del 2015. «Di quell’anno ci sono dei ricordi molti brutti perché c’è stata una grande lotta tra me e Lorenzo, ma abbiamo avuto dei problemi con Marquez che mi ha fatto perdere», si può leggere sulle colonne di "Sportal". «Non si era mai visto un campione correre per far perdere un altro e non per vincere lui. Ovviamente mi dispiace non aver vinto dieci mondiali perché a Valencia ho sbagliato e sono finito sull'asfalto, ma questo ha fatto più male. È un grande rammarico perché non me l’aspettavo e da lì non è stato più lo stesso».

La scorsa domenica il Dottore ha gareggiato per l'ultima volta sul circuito di Misano... «È stato un weekend molto emozionante, con una grande atmosfera ed era pieno di tifosi. Sono comunque contento perché sono stato in grado di fare una bella gara. Partivo dal fondo della griglia e son arrivato al traguardo in decima posizione. Sono riuscito ad andare piuttosto forte, ho fatto dei sorpassi, mi sono divertito, quindi è stato il miglior modo per salutare tutti i tifosi. E dopo la bandiera a scacchi mi sono fermato sotto la tribuna, ho tirato il casco, è stato bello...».

keystone-sda.ch (DORNA PRESS OFFICE/DIEGO SPERANI)