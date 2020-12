La Honda vuole anche Dovizioso

La Honda sta cercando di progettare una suggestiva soluzione per il campionato di MotoGP del 2021 per quanto riguarda i suoi piloti. Marc Marquez, non ancora pronto fisicamente, dovrà saltare anche le prime gare del prossimo Mondiale 2021. Così la scuderia giapponese sta studiando alcune possibili soluzioni per la sua sostituzione.

Stando a "Sky" la Honda potrebbe addirittura schierare tre moto: una per Marquez quando rientrerà dall'infortunio, una per Pol Espargarò - appena ingaggiato dalla Ktm - e una per Andrea Dovizioso.

Sempre secondo la stessa fonte il boss della Dorna Carmelo Ezpeleta aveva fatto sapere in passato di non essere favorevole alla terza moto, ma se arrivasse una richiesta straordinaria da parte della Honda, peraltro coperta finanziariamente dall'azienda nipponica, l'operazione potrebbe essere permessa. Questa ipotesi faciliterebbe la firma di Dovizioso, che correrebbe l'intero campionato senza essere costretto a ridare la moto a Marquez al suo rientro.

keystone-sda.ch (DAVIDE GENNARI)