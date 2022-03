Esulta il Losanna: l'Ambrì può andare in vacanza

LOSANNA - Niente da fare per l’Ambrì. La stagione dei leventinesi è terminata questa sera alla Vaudoise aréna, a causa della sconfitta per 5-1 contro il Losanna nell’ultima gara della serie valida per i pre-playoff.

Per ovviare all’assenza di Zwerger – out a causa del check galeotto di Heldner in gara-2 – Luca Cereda ha lanciato nella mischia Barbei, muovendo D’Agostini al centro e McMillan laterale.

In questo atto finale della serie, i favori del pronostico pendevano senza dubbio dalla parte dei vodesi, maggiormente accreditati a prevalere. Tuttavia Fora e soci hanno subito dimostrato quanto la parte dei vinti stesse loro stretta, scagliandosi all’assalto della truppa di John Fust all’alba del match. L’arrembaggio biancoblù – dopo aver sfiorato l’obiettivo con Heim e Bürgler – ha colpito con Trisconi, svelto nel trasformare un rebound concesso da Boltshauser (6’06”). Una clamorosa ingenuità di Pestoni ha però costretto i suoi a una battuta d’arresto, offrendo a Gernat un tappeto rosso per il gol dell’1-1 (7’14”). Né la rete subita, né tre penalità pressoché consecutive hanno scalfitto la caparbietà dei leventinesi, tanto che in shorthand Heim ha avuto sul suo bastone il disco per tornare in vantaggio, non capitalizzato a dovere.

Come accaduto nel resto della serie, anche in gara-3 il periodo centrale ha visto dominare l’equilibrio e il dinamismo messo sul ghiaccio dalle due compagini, lasciando le occasioni da gol in secondo piano. Meno smagliante rispetto al primo terzo, il complesso di Luca Cereda ha comunque giostrato tenendo testa ai locali. Solo sul finire dei venti minuti un crescendo dei Leoni ha insinuato leggera confusione nella retroguardia biancoblù, la quale ha potuto contare sulla solita diligenza di Juvonen.

La contesa è dunque giunta alla terza frazione ancora pienamente aperta. Il momento sliding doors della sfida – e della serie – è avvenuto al 45’, quando Sekac ha strappato il disco dal bastone di Fora, prima di offrirlo al compagno Riat che si trovava davanti allo slot e, a tu per tu con Juvonen, non ha fallito. Nemmeno questo colpo ha affondato in definitiva la nave leventinese, andata a pochi centimetri dal pareggio in un’azione insistita con Bianchi, Trisconi e Zaccheo Dotti. Tuttavia, seppur duri a perire, i biancoblù hanno dovuto alzare bandiera bianca nel finale di gara, quando – con Juvonen fuori dai pali – hanno incassato la doppietta di Sekac (58’40”; 59’02”) e infine anche la rete di Kenins (59’21”), che ha siglato il 5-1 finale.

L’odierna sconfitta manda dunque in vacanza l’Ambrì, che può comunque ritenersi soddisfatto per aver tutt’altro che sfigurato in questa serie di pre-playoff.

LOSANNA-AMBRÌ 5-1 (1-1; 0-0; 4-0)

Reti: 6’06” Trisconi (Bianchi) 1-0; 7’14” Gernat 1-1; 45’00” Riat (Sekac) 2-1; 58’40” Sekac 3-1; 59’02” Sekac (Paré, Miele) 4-1; 59’21” Kenins (Jäger) 5-1.

AMBRÌ: Juvonen, Dotti I., Fora; Fischer, Hietanen; Dotti Z., Fohrler; Burren; Kneubuehler, Heim, Bürgler; McMillan, Dal Pian, Pestoni; Incir, D’Agostini, Neuenschwander; Bianchi, Kostner, Trisconi; Barbei.

Penalità: Losanna 1x2’; Ambrì 5x2’.

Note: Vaudoise Arena, 8’008 spettatori; Arbitri: Stricker, Tscherrig, Obwegeser, Cattaneo.

keystone-sda.ch (SALVATORE DI NOLFI)