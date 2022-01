La Curva Nord torna a scaldare la Cornèr Arena

LUGANO - Nella giornata odierna - giovedì 20 gennaio - il Lugano ha emesso un comunicato riguardante la revoca immediata delle restrizioni cantonali concernenti i grandi eventi.

"L’Hockey Club Lugano ha preso atto con soddisfazione della decisione odierna del Consiglio di Stato del Canton Ticino di revocare con effetto immediato le restrizioni cantonali riguardanti i grandi eventi. Di conseguenza, da subito e quindi già per le partite in programma alla Cornèr Arena sabato 22 gennaio 2022 contro il Berna e giovedì 27 gennaio 2022 contro l’Ambrì, cade ogni limitazione sulla capienza della pista e i settori degli spalti (Curva Nord e Curva sud ospiti) sono nuovamente aperti al pubblico.

Tutti gli spazi adibiti alla ristorazione saranno regolarmente aperti. La prevendita dei biglietti per i settori spalti (Curva Nord e Curva sud ospiti) per le gare contro Berna e Ambrì è stata immediatamente riaperta. I ticket sono acquistabili sul sito hclugano.info/tickets, presso il Segretariato HCL (orari di apertura nei giorni feriali 8.30/12.00 – 14.00/18.00) e da domani anche presso i negozi Manor e gli uffici postali con almeno due sportelli. I biglietti sostitutivi di tribuna nel frattempo emessi per gli abbonati della Curva Nord sono annullati e non possono essere utilizzati come titoli di accesso per le partite. Per accedere alla Cornèr Arena sarà necessario il certificato 2G e in tutta la pista sarà obbligatorio indossare la mascherina".