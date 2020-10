Rockets da sballo

LA CHAUX-DE-FONDS - I Ticino Rockets continuano a stupire e a raggranellare punti.

Questa sera la squadra ticinese è andata a prendersi la posta piena sul ghiaccio del La Chaux-de-Fonds, grazie a un finale di partita scoppiettante.

Dopo le reti di Haussener per gli ospiti (14') e di Sopa per i locali (27'), si è deciso tutto negli ultimi 5' di gara: dapprima Volejnicek al 55'18'' ha portato per la prima volta in avanti i padroni di casa, poi i ticinesi hanno piazzato un uno-due micidiale con Krakauskas (57'44'') e Tim Lutz (59'22'') che ha regalato i tre punti alla formazione di Landry e McNamara.

In virtù di questa vittoria i Razzi sono saliti al quarto posto in classifica a quota 13 punti, a -1 dalla vetta.