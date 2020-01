Rockets piegati dal Langenthal

LANGENTHAL - Niente da fare per i Ticino Rockets, battaglieri ma rimasti a mani vuote dopo il duello col Langenthal. Impegnati in trasferta, i rivieraschi di coach Reinhard sono stati sconfitti 3-1 dai bernesi.

Passati in vantaggio al 5' grazie al sigillo di Max Gerlach (il 16esimo in stagione), i razzi sono stati raggiunti dal gol di Jan Wieszinski (7') e castigati da Vincenzo Küng al 27'. In partita sino alla fine, i Rockets hanno tentato il tutto per tutto nel finale, ma con Müller richiamato in panchina il Langenthal ha trovato il definitivo 3-1 a porta vuota (a segno Kummer al 60').

In classifica i razzi restano all'ultimo posto a quota 17 punti (-8 dal Winterthur, penultimo).