Paterlini chiama anche il biancoblù Rocco Pezzullo

LENZERHEIDE - Thierry Paterlini, head coach della Nazionale U20, ha diramato la lista dei convocati per il ritiro di Lenzerheide, dove la giovane selezione elvetica svolgerà un camp in vista del Mondiale di categoria in programma in Cechia a fine anno.

Tra i 30 giocatori selezionati spicca anche la presenza di Rocco Pezzullo, difensore 18enne cresciuto nell'Ambrì e attualmente in prestito ai Ticino Rockets. Da segnalare che a Lenzerheide la Svizzera affronterà due match amichevoli contro la Germania (13 e 14 dicembre).

Ecco tutti i convocati:

Portieri (3): Stéphane Charlin (Genève Servette HC), Luca Hollenstein (EV Zug), Akira Schmid (Omaha Lancers/USHL).

Difensori (9): David Aebischer (Gatineau Olympiques/QMJHL), Iñaki Baragano (Kamloops Blazers/WHL), Tim Berni (ZSC Lions), Giancarlo Chanton (Niagara IceDogs/OHL), Nico Gross (Oshawa Generals/OHL), Bastian Guggenheim (SCL Tigers), Mika Henauer (SC Bern), Janis Moser(HC Bienne), Rocco Pezzullo (HC Ambrì-Piotta).

Attaccanti (18): Fabian Berri (GCK/ZSC Lions), Jeremi Gerber (SC Bern), Gaétan Jobin (Charlottetown Islanders/QMJHL), Simon Knak (Portland Winterhawks/WHL), Gilian Kohler (HC Bienne), Julian Mettler (EHC Kloten), Valentin Nussbaumer (Shawinigan Cataractes/QMJHL), Stéphane Patry (Genève-Servette HC), Joel Salzgeber (SCL Tigers), Elvis Schläpfer (HC Bienne), Sandro Schmid (Fribourg-Gottéron), Kyen Sopa (Niagara IceDogs/OHL), Yves Stoffel (EV Zug), Matthew Verboon (Colgate University/NCAA), Mathieu Vouillamoz (Genève-Servette HC), Keijo Weibel (SCL Tigers), Gian-Marco Wetter (SC Rapperswil-Jona Lakers), Simon Wüest (HC Bienne).

Keystone