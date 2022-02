LUGANO - Poco brillante e incapace di graffiare, il Lugano è caduto al cospetto del San Gallo, che senza strafare e resistendo in 10 contro 11 dal 57' ha intascato la posta piena sbancando Cornaredo (0-2).

Quella incassata dagli uomini di Croci-Torti - che nel post partita ha parlato di vittoria «meritata per il San Gallo» - è la terza sconfitta in quattro gare di campionato nel 2022. La quarta nelle ultime cinque partite di Super League.

«Siamo stati imprecisi, abbiamo molta più qualità di quella mostrata questa sera - ha spiegato il tecnico in conferenza stampa - Non tutto è da buttare, ma abbiamo commesso troppi errori e non abbiamo più trovato la chiave della partita. Non è comunque il momento di fasciarsi la testa, andiamo avanti e ripartiamo dal lavoro». Guarda il video con la conferenza di mister Croci-Torti e capitan Sabbatini.