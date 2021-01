«Abubakar? La porta e il gioco sono uguali»

LUGANO - Nella giornata odierna - martedì 19 gennaio - ha avuto luogo la consueta conferenza stampa pre-partita del Lugano.

I bianconeri affronteranno domani sera a Cornaredo lo Young Boys (ore 18). «Vedremo un YB che avrà molta fame», ha analizzato il coach della formazione ticinese Maurizio Jacobacci. «Nelle ultime tre sfide del 2020 i bernesi hanno pareggiato due partite e ne hanno persa una, vorranno dunque iniziare al meglio l'anno nuovo. Sono riposati, hanno un gruppo eccezionale, di grande qualità e Seoane potrebbe mettere in campo due formazioni che si equivalgono. Se vogliamo dire la nostra dovremo tirare fuori il massimo del potenziale a nostra disposizione e sperare che i campioni svizzeri non giochino come sanno. Dipenderà anche da quanto noi saremo bravi a metterli in difficoltà. Se scendessimo in campo con paura avremmo già perso dall’inizio, chiedo alla squadra di avere la consapevolezza di possedere qualità importanti e di entrare con lo spirito di chi è consapevole volere fare risultato. Sarà importante la prima mezz'ora, momento in cui i nostri avversari cercheranno di metterci sotto pressione con un pressing molto alto. Dobbiamo saper valutare bene lo sforzo da fare all’inizio non limitandoci a difendere, ma gestendo il pallone con precisione. Loro si buttano spesso in avanti e avremo i nostri spazi per attaccare ma dovremo commettere il minor numero possibile di errori. Se vogliamo raccogliere qualcosa dovremo disputare una grande partita».

Il mister dovrà valutare le condizioni di Sabbatini e Custodio - usciti prematuramente dal terreno di gioco domenica a Sion - così come quelle di Facchinetti, il quale ha rimediato un colpo in allenamento. Sicuro assente nella sfida sarà Sandy Lovric, squalificato, mentre il nuovo acquisto Abubakar è a disposizione. «Per quanto riguarda Custodio e Sabbatini dovrò vedere ancora con gli addetti ai lavori, ma sia i medici sia i fisioterapisti hanno detto che dovrebbero essere arruolabili. Vedremo anche prima dell'allenamento con i giocatori stessi se sarà il caso che entrino in campo. Abubakar? Chiaramente non ha mai giocato in Super League ed entrare in campo nella categoria superiore muta le condizioni. Mi auguro che sia tranquillo quando verrà chiamato in causa e che non voglia esagerare. La porta e il gioco sono uguali, ma forse riceverà passaggi più precisi. Avrà però di fronte avversari di un'altra caratura rispetto a quelli che sfidava in Challenge League».