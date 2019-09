Marzouk ritorna a Chiasso

CHIASSO - Rescisso il contratto che lo legava al Lugano, Younes Bnou Marzouk ha deciso di tornare nel club nel quale - in carriera - ha vissuto i suoi giorni migliori. Il 23enne ha scelto di indossare nuovamente la maglia rossoblù del Chiasso, con la quale tra gennaio e giugno 2017 ha messo insieme 12 reti e 3 assist in 18 partite di Challenge League. L'attaccante si è legato alla società momò fino al giugno 2021.

Di seguito la nota ufficiale del club momò:

"L’attaccante francese naturalizzato marocchino, 23 anni, ha firmato un contratto di due anni con il club di via Primo Agosto. Tornerà ad indossare la maglia numero 57, non appena il suo trasferimento riceverà il via libera della Commissione Tesseramenti dell’ASF (Associazione Svizzera di Football).

“A Chiasso ho lasciato il cuore e sono molto contento di essere tornato qua – le prime dichiarazioni a caldo di Younes Bnou Marzouk – risolto il contratto con il Lugano, ho chiamato subito il Direttore Nicola Bignotti per tornare in rossoblù….Ora darò tutto me stesso per questa maglia e per i suoi tifosi”.

Prodotto della primavera della Juventus, già al FC Chiasso nel 2017 (18 presenze in Challenge League e 12 reti), la scorsa stagione ha giocato nella squadra maltese dello Sliema Wanderers, in prestito dal FC Lugano, da cui nel frattempo si è svincolato. Ora una nuova sfida in maglia rossoblù con il gruppo di mister Stefano Maccoppi."

TI-Press