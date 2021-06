Guai fisici per Thiem, salta Wimbledon e non solo

Brutte notizie per Dominic Thiem, alle prese con un infortunio al posto destro. L'austriaco, numero 5 al mondo, è stato costretto a dichiarare forfait per i tornei di Wimbledon (terzo Slam stagionale), Amburgo e Gstaad.

Thiem, che nelle prossime settimane dovrà indossare un tutore al polso prima di sottoporsi ad uno specifico processo di riabilitazione, spera di tornare in buone condizioni per i tornei su cemento in agosto ed in particolare per gli US Open, dove dovrà difendere il titolo. Da segnalare che l'austriaco aveva già annunciato la sua assenza alle Olimpiadi di Tokyo.

Freshfocus