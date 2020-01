La Spinelli Massagno non fa sconti al Boncourt

MASSAGNO - Bel successo interno della Spinelli Massagno, che davanti ai propri tifosi ha regolato il Boncourt nel match della 15esima giornata di SBL anche grazie ai 30 punti di Dusan Mladjan. 99-88 il risultato finale per gli uomini di Gubitosa, sempre capaci di condurre le danze e arrivati all'intervallo sul 49-40 in proprio favore. In classifica i ticinesi si portano a quota 24 punti, sinonimo di quarto posto a pari merito con il Monthey. Il Boncourt si trova invece a quota 20, come Lugano e Losanna.

In campo femminile da segnalare invece la sconfitta del Riva, che a domicilio ha tentato di tenere testa al'Aarau, ma si è infine arreso 67-59. In classifica le momò restano all'ultimo posto.