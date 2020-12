Bar e ristoranti, i soliti «piagnina»

Mi rammarica molto, in tempi di pandemia, dove la gente si ammala e può rischiare la vita, uno dei pochi settore che non ne vuole sapere di regole e’ la ristorazione. Non tutta per intenderci, ma molti soprattutto bar, “capitanati” da Gastroticino, hanno sempre reclamato su ogni misura messa in campo da Cantone e Confederazione. Io penso che la misura più importante messa in campo dalla confederazione, ossia l’orario delle 19.00 come chiusura per tutta la ristorazione, e’ un buon compromesso.

Come dicevo prima, visto i tempi che corrono, e’ già un privilegio, tenere aperto durante la giornata. Io penso che, un po’ più di rispetto verso “il momento particolare” in cui viviamo, anche Gastroticino potrebbe tenerne conto. Quello che poi fa sorridere, non solo me, ma molti cittadini Luganesi e’, che gli unici bar che reclamano e che hanno intervistato sulle nuove normative, sono quelli dove regolarmente i gerenti e gestori, postano foto di lussuose borse di Louis Vuitton e vacanze a Dubai. Un po’ più di umiltà, non guasterebbe, se per un anno si rinuncia a ferie e spumanti, lo si fa per una giusta causa comune.