Shawn Mendes: «Ho bisogno di prendermi del tempo per guarire»

«Sono in tour da quando avevo 15 anni ed è sempre stato difficile essere in viaggio lontano dagli amici. - ha continuato - Sono arrivato a un punto di rottura. Ho bisogno di prendermi cura della mia salute mentale. Non è la prima volta che Shawn Mendes parla di come la sua battaglia contro l'ansia abbia influenzato la sua carriera. «Il mio percorso di benessere personale è iniziato un paio di anni fa, quando stavo attraversando un periodo davvero buio», aveva dichiarato a GQ nel settembre 2021. «Avevo così tanta ansia che non riuscivo più a cantare».