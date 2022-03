Kanye West non si esibirà ai Grammy: «Preoccupante comportamento online»

LOS ANGELES - Una spirale a precipizio verso il basso quella del rapper Kanye (anche se da un po' è solo Ye) West, dopo il complicato divorzio dall'ex-moglie di Kim Kardashian.

Oltre a continuare a perseguitare in maniera più o meno plateale la madre dei suoi figli, ha iniziato una faida social con la sua nuova frequentazione (il comico Pete Davidson sepolto vivo in un suo video musicale), che ha poi finito per coinvolgere il presentatore e comico sudafricano Trevor Noah.

Quest'ultimo, interessatosi della questione in un intervento durante la sua trasmissione (il Daily Show) mostrandosi preoccupato per Kim ma anche per Kanye, ha poi attirato su di sé le ire di quest'ultimo che lo ha pesantemente insultato. In seguito a questa cosa Ye era stato sospeso da Instagram per un giorno.

Di oggi la notizia che l'artista non potrà esibirsi ai prossimi Grammy Awards, più o meno gli Oscar della musica, previsti per il prossimo 3 aprile. Il motivo è formalmente «il suo preoccupante comportamento online», conferma il portale The Blast. A rendere le cose ancora più complicate il fatto che il conduttore della serata è proprio Noah.