Kanye West farà di tutto affinché Kim Kardashian ritorni single il più tardi possibile

LOS ANGELES - Kanye West non avrebbe intenzione di concedere facilmente il divorzio a Kim Kardashian ed è pronto a lottare in tribunale, nell'udienza in programma la scorsa settimana.

Tmz riferisce che la star dell'hip hop ha depositato dei documenti con i quali afferma che è impossibile provare che sia stato lui a scrivere materialmente i post social che hanno preso di mira l'ex moglie, il suo attuale compagno Pete Davidson e altre persone. Post al vetriolo ma, secondo i legali di West, spetta a Kardashian l'onere di dimostrare che «sono stati scritti da Kanye», nonostante provengano dai suoi account ufficiali e certificati.

Gli avvocati del 44enne sono pronti a giocare anche un'altra carta: quella della non validità dell'accordo prematrimoniale. Ci sarebbe in California la presunzione che i contratti siglati dopo il 2001 non siano validi e l'unico modo per renderli effettivi è se entrambe le parti sono d'accordo (e non è questo il caso) o nel corso di un processo. Il che vorrebbe dire che ci potrebbero volere dei mesi prima che la star tv e imprenditrice ritorni a tutti gli effetti single.