Ora parla la famiglia reale: «Dichiarazioni preoccupanti che verranno considerate»

LONDRA - LONDRA - Ha tenuto mezzo mondo sulla corda il silenzio di Buckingham Palace riguardo alle dichiarazioni fatte in intervista dai duchi Harry e Meghan.

A scioccare l'opinione pubblica, soprattutto le parole riguardo al presunto razzismo di Palazzo, rivolto alla duchessa e al piccolo Archie. Stando ai tabloid un comunicato era già pronto in giornata ma era stato congelato dalla stessa Regina.

Anche il principe Carlo, placcato dai tabloid durante una visita a un centro vaccinale ha declinato ogni commento, riparandosi dietro a una risata nervosa.

La risposta ufficiale è poi giunta in serata con la Corona che si dice «rattristata» dalle tribolazioni dei Sussex. «Le problematiche sollevate, in particolare quelle legate al razzismo, sono preoccupanti e verranno considerate in maniera molto seria», continua la nota, «Harry, Meghan e Archie resteranno sempre e comunque membri molto affezionati della famiglia reale».