Harry-Meghan, rabbia e solidarietà nell'opinione pubblica dopo l'intervista

LONDRA - Chi si aspettava parole esplosive da parte del principe Harry e, soprattutto, da Meghan Markle, è stato accontentato.

Le accuse mosse nei confronti di Buckingham Palace dalla duchessa di Sussex stanno creando enorme scalpore nel Regno Unito, con il palazzo che si trova a essere travolto da una bufera paragonabile solo a quella seguita alla famosa intervista di Lady Diana del 1995.

Reazioni furiose - Le reazioni dell'opinione pubblica sono vibranti e, in qualche caso, veementi. Il celebre giornalista e personaggio tv Piers Morgan spara a zero: «Questa intervista è un tradimento assolutamente vergognoso della Regina e della Famiglia Reale. Mi aspetto tutte queste vili e distruttive assurdità egoistiche da Meghan Markle - ma per Harry, averle permesso di abbattere la sua famiglia e la monarchia in questo modo è vergognoso». Numerosi utenti dei social e commentatori dei media chiedono che, alla luce delle frasi pronunciate nell'intervista, Harry sia rimosso dalla linea di successione al trono britannico e che entrambi siano spogliati di ogni titolo, anche solo formale. «A Meghan importa solo dell'attenzione e del denaro» afferma un utente dei social e altri, anche tra quelli che hanno i giudizi più morbidi ritengono che Harry e Meghan siano andati «troppo oltre».

«Ha vinto Oprah» - I tabloid britannici, che hanno nelle vicende della Royal Family il loro argomento preferito, stanno andando a nozze. Se provate, le accuse di Meghan sarebbero effettivamente devastanti: il razzismo di un membro della Casa Reale, preoccupato del colore della pelle del piccolo Archie; il mancato supporto per la salute mentale dopo le polemiche sui media; gli screzi e gli equivoci tra i componenti della famiglia. Una serie di circostanze che, assicura Meghan, l'hanno portata a pensare al suicidio. Tanto rumore per nulla, afferma l'esperto reale Robert Jobson al Mirror, che difende Carlo sul tema della salute mentale e conclude: «L'unica vincitrice di tutto ciò è Oprah Winfrey», che ha incassato svariati milioni di dollari per un'intervista che è già passata alla storia.

I sostenitori - C'è anche una fetta del pubblico, però, che sostiene la coppia e la decisione di volare prima in Canada, poi negli Usa, alla ricerca di serenità e indipendenza. Si ripresenta così sui media il ritratto dei "cattivi" di Buckingham Palace che perseguitano chi entra nel palazzo e prova a fare dei cambiamenti (ieri era Diana, oggi è Meghan). L'erede al trono, il principe Carlo, riceve un'altra mazzata alla sua immagine pubblica, per aver ignorato le chiamate di Harry nelle quali voleva annunciare la decisione di andarsene. «Sono deluso perché ha passato qualcosa di simile, sa cosa si prova col dolore» ha spiegato a Oprah. Un accenno velenoso anche a Kate Middleton: secondo Meghan non sarebbe stata lei a far piangere la consorte di William, ma il contrario. Per lungo tempo i tabloid hanno parlato di rapporti non idilliaci tra le due donne - e ora ci sarebbe una piccola conferma.

Un disastro per la Royal Family - Oltre a commentare l'intervista, sui social è già scattata la "caccia" per identificare chi sarebbe il presunto membro razzista della Royal Family. Insomma, l'opinione pubblica del Regno Unito è spaccata in due, come non si vedeva da circa 25 anni e tutti gli sforzi per sanare le ferite del "caso Diana" sembrano essere state vanificate. Il corrispondente reale della BBC Jonny Dymond, che ha seguito in tempo reale l'intervista, dichiara che «l'affermazione che ci fossero discussioni a palazzo su quanto scuro di pelle potesse essere il primo figlio di Meghan è devastante» e che «sta andando nel territorio dello scenario peggiore» per Buckingham Palace. Anche il Times sostiene che «qualunque cosa la Famiglia Reale si aspettasse da questa intervista, questo è stato peggio».