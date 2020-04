Se Tekashi farà il troll sul web, rischia di ritornare dietro le sbarre

NEW YORK - Malgrado il peso delle accuse nei suoi confronti il trapper newyorkese Tekashi 6ix9ine ha infine potuto rivedere la luce del sole.

A causa dell'emergenza Covid-19, e degli accordi già presi con le autorità, il 23enne è stato rilasciato qualche giorno fa e si trova agli arresti domiciliari. Lo avevamo scritto anche qui su tio.ch.

Provocatore nella vita, così come sui social, Daniel Hernandez - questo il suo vero nome - dovrà però andarci coi piedi di piombo con la sua buona condotta altrimenti rischia di ritornare in gattabuia.

E questo vale tanto nella vita vera quanto in quella... virtuale. Già perché gli agenti incaricati di vigilare sulla libertà condizionate, scrive il portale TMZ.com, monitoreranno anche le sue bacheche social.

In passato, il rapper, era noto per velenose e volgari faide via Instagram così come per sostenere con i suoi post la gang criminale alla quale era affiliato (legame, questo, che ha rischiato di farlo finire dietro le sbarre per parecchio tempo).

Stando al suo avvocato, Tekashi d'ora in poi utilizzera i suoi canali social «per promuovere la propria musica», una cosa incredibile vero?