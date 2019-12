Libertà rimandata, Tekashi 6ix9ine condannato a due anni

NEW YORK - Si aspettava di uscire di prigione ieri e invece dovrà restarci fino al mese di novembre del prossimo anno. Daniel Hernandez, meglio noto come Tekashi 6ix9ine, è stato infatti condannato a due anni di carcere - più cinque di libertà vigilata - per racket.

La collaborazione del rapper con l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti nell’ambito della causa contro la gang dei Nine Trey Gangsta Bloods non è stata sufficiente al rapper per fare ritorno a casa. Nel pronunciare la sentenza, il giudice ha motivato la decisione spiegando che le accuse nei confronti di Hernandez erano troppo gravi per poter considerare la pena come già scontata.

Arrestato nel 2018, con altri presunti affiliati della gang, il rapper era accusato di nove diversi reati, tra i quali detenzione di armi, traffico di stupefacenti e tentato omicidio.